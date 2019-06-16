Samanyolu Haber /Gündem / Kaçırılanlara ve işkencelere dikkat çekmek istedi, yine gözaltına alındı /16 Haziran 2019 18:20

Kaçırılanlara ve işkencelere dikkat çekmek istedi, yine gözaltına alındı

Güpegündüz kaçırılanlara ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde diplomatların maruz kaldığı işkencelere dikkat çekmek isteyen Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru Cemal Yıldırım yine gözaltına alındı.

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Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru Cemal Yıldırım Ankara'da kaçırılan ve işkence görenlere dikkat çekmek için eylem yaptı. 
Eylemi sosyal medyadan duyuran Cemal Yıldırım polis tarafından gözaltına alındı. 
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldırım, '"Bazı arkadaşlar çekim yapanları gazeteci zannetmiş. Normalde TEM, Güvenlik ve Foto Film Şb. standart çekim yapıyor. Ancak dün yoğun bir ilgi vardı. Devletin başka hangi birimleri çekti bilmiyorum, ama sistemin sinir uçlarını harekete geçirmişiz. Demek ki söylediklerimizin karşılığı var." dedi. 
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