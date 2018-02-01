Kaçırılan Ümit Horzum'un eşi MOBESE kayıtları ile ilgili polisin yalanını ortaya çıkardı

AKP rejiminin adam kaçırmaları vakalarından sonra bir anda ortalıktan kaybolan ve ismi gündeme gelen Ümit Horzum'un eşi yetkililerden defalarca kocasının bulunması için talepte bulundu. Ancak yetkililer hiçbir arama çalışması başlatmadı. Bunun üzerine Horzum'un eşi Ankara sokaklarında kocasının geçtiği güzergahları, yakıt aldığı istasyonu ve alışveriş merkezlerini yakından takip etti. Sonrasında eşine ait kaçırılma görüntülerine nasıl ulaşılacağına dair yer ve kamera bilgisi vermeye başladı.





Twitter'da eşine ilişkin geçtiği güzergahlara ilişkin bilgiler veren Horzum, "Eşi kaçırılan birisi olarak ve müracaat etmesine rağmen gelişme kaydedilemediği için sokak sokak gezmek zorunda kalarak elde ettiğim bilgileri buradan paylaşmak istiyorum. Eşim Ümit Horzum, 06 Aralık 2017 de kaçırıldı. Emniyet, eşim Ümit Horzum’a ait en son 29.11.2017 tarihinde mobese kaydı olduğunu söyledi. Bir ipucu, görgü şahidi bulurum ümidi ile, Ankara sokaklarında dolaştım. Akaryakıt istasyonlarını gezdim." şeklinde bilgiler paylaştı.





Eşi Ümit Horzum'un Samsun yolu Turgut Özal Bulvarı No:30 adresinde faaliyet gösteren Petrol mob. dek. tur. teks. otom. san. ve tic. A.Ş. 'ye ait Opet bayiine giderek akaryakıt aldığını tespit ettiğini söyledi.





İSTASYON'DAKİ KAMERALAR 15 GÜNDE BİR SİLİNİYOR

Ankara'da polisin tespit edemediği bir veriye kendi imkanlarıyla ulaştığını belirten eş Horzum, "Yakıt bilgileri şu şekildedir; Tarih: 05.12.2017 saat 20.15 Fiş No: 639004 Yakıt Cinsi: motorin Miktar: 53.73 lt Tutar: 274.02 TL Araç Plakası : 20 H 1931" şeklinde olduğunu tweetle payllaştı.





Petrol İstasyonu görevlisinin, kamera görüntülerini 15 günde içerisinde sildiğini aktaran eş Horzum, emniyet birimlerinin zamanında görüntülere ulaşması halinde eşinin kimler tarafından kaçırıldığının ortaya çıkacağını kaydetti.





Ankara Valisi Ercan Topaca'ya eşine ait en son kamera kayıtlarının 5 Aralık 2017'de olduğunu ifade eden eş Horzum, şu şekilde devam etti: "Emrinizdeki Birimler bu kaydı nasıl bulamazlar. Akaryakıt istasyonlarından bilgiler anında, emniyet birimlerine de aktarılıyormuş. Soruşturmada görevli Emniyet birimleri, akaryakıt istasyonuna ait kamera görüntülerini silinmeden önce zamanında almış olsa idi, belki de failler şimdiye kadar bulunacaktı. Eşim de kurtarılmış olacaktı."





Eşinin, en son 29 kasım 2017 günü mobese kaydı olduğunu Emniyetin bildirdiğini dikkat çeken Horzum, delillerin karartılmasından endişe duyduğunu kaydetti.





"DELİL KARARTMANIN AĞIR YAPTIRIMI VAR"

Delil karartma hukukumuz açısından ağır yaptırımı öngördüğünü ifade eden Horzum, "Soruşturmada ağır davranmak suretiyle delillerin kaybolmasına sebep olanlar varsa, bunlarla ilgili hukukun emredici hükümlerinin gereğinin yapılmasını da talep ediyorum." şeklinde sitemini iletti.





Akaryakıt istasyonuna ait, silinmiş güvenlik kamera görüntülerinin kaydedildiği hafızanın alınıp, geçmişe yönelik kurtarma yapılabileceğini belirten eş Horzum, petrol ofisine yakın iki ayrı noktada mobese bulunduğunu twitterdan paylaştı.





Eş Horzum twitter'dan paylaştığı tweetler şu şekilde:





Opet (Nur Petrol, Turgut Özal Bulv. No : 30 Samsun Yolu Siteler Kavşağı 06930 Ankara ) akaryakıt istasyonuna kısa mesfadeki iki Mobese ve PTS Noktası şu şekildedir:





1- D200 Yolu üzerinde, Turgut Özal Bulvarı üzerinde Göreneller Görme Engelliler Ortaokulu önünde hem PTS, hemde MOBESE kamerası bulunmaktadır





2- Petrol aldıktan sonra, geçmek zorunda olduğu 150 metre ileride siteler kavşağında da mobese kamerası vardır





Yine araştırmalarım sonucunda, eşimin kaçırıldığı gün olan 06.12.2017 günü saat 16:45 - 17.30 arasındaki istiklal caddesi no:38/B pursaklar adresindeki vodafone bayiine gitmiş. Bayii ile görüştüm ve teyit ettim.





Bundan sonra, 06.12.2017 günü saat 17.40 civarında etlik ovacık köyü Forum Ankara yakınlarına geldiğini, buradan da, Yenimahalle Acity istikametine geçmeye çalıştığını tespit ettim...





Eşim, 06.12.2017 günü saat 18.00'da Acity 'de olmayı planlarken ulaşamadığına göre, bu arada, eşimin kaçırıldığı anlaşılmaktadır.





Bu kadar yol güzergâhında, bir çok mobese ve plaka tanıma sistemi bulunduğu bir gerçek. Ve bu görüntülerde, eşimi takip eden şüphelilere ait görüntülerin bulunacağini düşünüyorum.





Eşim Ümit Horzum, 06.12.2017 tarihinde kaçırıldı ve 57 gündür kendis inden haber alamıyorum. Olay sonrası adli ve idari makamlara müracaat ettim.





30.01.2018 Salı günü Ankara Adliyesi'ne gittim. Ancak, ne yazikki eşimin kullanmış olduğu cep telefonuna ait hts raporunun olayın üzerinden (57) gün geçmesine rağmen @BTK 'dan hala cevap gelmediğini öğrendim.





Hemen ertesi gün gönderilebilecek BTK'daki basit bir HTS bilgisine ait çıktı, olayın üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen hala gönderilmiyor. Neden kaynaklanabilir (?), anlayamıyorum.