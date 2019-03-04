Samanyolu Haber /Gündem / Salim Zeybek’in eşi: “Eşimin hayatından endişe duyuyorum, yardım edin” /04 Mart 2019 16:35

Salim Zeybek’in eşi: “Eşimin hayatından endişe duyuyorum, yardım edin”

Zeybek’in eşi Fatma Betül Zeybek, sosyal medyada bir video yayımlayarak yetkililerden yardım istedi.

Kaçırılan Salim Zeybek’in eşi konuştu

Aracının önü kesilerek Edirne’de kaçırılan eski BTK çalışanı Salim Zeybek’ten 11 gündür haber alınamıyor. Zeybek’in eşi Fatma Betül Zeybek, sosyal medyada bir video yayımlayarak yetkililerden yardım istedi.

Fatma Betül Zeybek, “Bugün eşim Salim Zeybek’in kaçırılmasının 10. Günü. Eşim kendilerini Polis olarak tanıtan silahlı kişilerce kaçırıldı. Eşimin sağlığından ve hayatından endişe duyuyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Lütfen eşimin bulunmasına yardım edin.” dedi.

Salim Zeybek’i Edirne’deki kaçırılma olayı 21 Şubat tarihinde yaşandı. Salim Zeybek eşi ve küçük çocukları ile birlikte şahsi otomobilleri ile seyahat ederken Edirne Havsa gişelerinde araçları, silahlı kişiler tarafından tarafından durduruldu. Şahıslar, önce Salim Zeybek’i araçtan indirerek 34 FF 9017 plakalı araca zorla bindirdi, ardından eşi Fatma Betül Zeybek’i “Emniyete gidersen eşini ve aileni bir daha göremezsin” cümleleriyle tehdit ederek olay yerinden uzaklaştılar. Fatma Betül Zeybek bugün savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
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