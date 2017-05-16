Samanyolu Haber /Gündem / Kaçırılan Önder Asan'ın avukatı önceden hazırlanmış ifadeyi imzalamayınca gözaltına alındı! /16 Mayıs 2017 13:45

Kaçırılan Önder Asan'ın avukatı önceden hazırlanmış ifadeyi imzalamayınca gözaltına alındı!

MİT tarafından kaçırılan Önder Asan'ın avukatı önüne konan hazır yalan ifadeyi reddedince gözaltına alındı!

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Nisan 2017 günü Ankara Şentepe’de gündüz vakti kaçırılan Önder Asan’ın, 12 Mayıs 2017 günü Emniyete teslim edildiği ortaya çıkmıştı. Önder Asan’ın ilk ifadelerinde, 1 Nisan 2017 günü taksi ile yolculuk yaparken 4 araç tarafından yolunun kesildiğini ve araçlardan inen silahlı bir grubun kendisini Polis olarak tanıtarak gözaltı adı altında kaçırdığı bilgileri yer almıştı.

Diğer taraftan Polisin kaçırılmasını soruşturması gerekirken, Önder Asan’ı gözaltına alması nedeni ile delil karartma yapılması şüphe olarak akıllara gelmişti. Kaçırılma olayları sonrası skandallar bitmiyor.

Ankara’da gündüz vakti 7 kişinin kaçırılması ile ilgili soruşturma yürütmeyen Emniyet, 42 gün sonra Önder Asan’ın gözaltında olduğunu aileye haber verdi. Olayın arkasında MİT olduğunun anlaşılması üzerine konuyu örtme çabasındaki Emniyet ve Savcılık Asan’ı avukat ve eşiyle bir müddet görüştürmedi. Olayın duyulmaması için yoğun çaba içerisinde oldukları gözlenen yetkililer önce aileye sonrada avukatlara zorluklar çıkardılar.

AVUKATLAR GELMEDEN İFADE HAZIRLANDI

Önder Asan’ın ifadesinin alınması için Emniyet Müdürlüğüne giden avukatlar şok bir kanunsuzlukla karşı karşıya kaldılar. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polisler avukatlar gelmeden Önder Asan’ın ifadesini hazırladıkları ve ifade alma işlemi yapılmadan avukatlara imzalattırmak istedikleri ortaya çıktı.

AVUKATLAR İTİRAZ EDİNCE GÖZALTI YAPILDI

Avukatlar gerçeğe aykırı, kurgu bu ifadeyi imzalamayı reddettiler. Avukatlara kanunsuz isteğini kabul ettiremeyen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bu sefer avukatları tehdit ettiler. İsteklerini kabul ettirmeyince de gözaltına aldılar.

SAVUNMA HAKKI YOK

Avukatların bu şekilde gözaltına alınması, Önder Asan’ın ifadesinde kaçırma olayı hakkında vereceği bilgilerin engellenmesi amacını taşıyor. 42 gün işkenceye maruz kalan Ve kendini savunamayacak durumda olan Önder Asan’a baskı ile her türlü imzayı attırabilecek Polislerin, yine istedikleri şekilde hazırladıkları ifadeye imza atacak başka bir avukat bulana kadar Asan’ı gözaltında tutmaya devam edecekleri değerlendiriliyor.
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