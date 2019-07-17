Samanyolu Haber /Gündem / Kaçırılan denizcilerde flaş gelişme /17 Temmuz 2019 20:27

Kaçırılan denizcilerde flaş gelişme

Nijerya'da korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Paksoy 1 isimli gemiden kaçırılan 10 Türk denizciden hala haber alınamıyor.

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Kadıoğlu Denizcilik yetkilileri ise korsanlardan bir fidye talebi gelmediğini ve mürettebata ulaşmak için gerekli tüm girişimlerin gerçekleştirdiklerini belirtti.

Nijerya açıklarında deniz korsanları tarafından saldırıya uğrayan Paksoy-1 gemisinin şirketinden açıklama yapıldı.

Kaçırılan 10 mürettebat için bir fidye talebi gelmediğini söyleyen Kadıoğlu Denizcilik A.Ş Operasyon Müdürü Numan Paksoy, "Dün gece geç saatlere kadar buradaydık. Telefonlarımız açık. Kontak olur diye bekledik. Henüz daha gelen bir talep yok. Bir gelişme olduğunda tekrar bildireceğiz. Sağ salim kurtulmaları için hükümetimiz, bütün birimler uğraşıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bize çok detay vermiyorlar bir şeyler yapıldığını söylüyorlar ama bize ulaşmış net bir şey yok. Detayları paylaşmıyorlar" dedi.
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