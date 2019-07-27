Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

2019 yılı içerisinde kaçırılan ve haklarında hiçbir haber alınamayan bu kayıp kişiler hakkında ne deliller ne de şahitlerle ilgili devlet yetkilileri tarafından dikkate alınmıyor. Kayıp kişilerin aileleri çalmadık devlet ve hükümet kapısı bırakmadığı halde garip sessizlik devam ediyor.







Türkiye’nin üye olmak için onlarca yıl kapısında beklediği Avrupa Birliği’nin hukuk kriterlerinin açıkça aykırı olan bu yasadışı eylemlere dolaylı ve açık desteğinden dolayı Türk hükümeti ve devleti görevlilerin uyarılması ve hukukun bir an önce işletilmesi adına Avrupa Parlamentosu temsilcilerinden gerekli adımları atmalarını talep ettiler.







