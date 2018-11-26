Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında Yalova'daki arama sona erdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedini arama çalışması başlattı.







Ceset arama köpeklerinin de kullanıldığı incelemelerde yüksek çözünürlüklü kameraların yerleştirildiği ve insansız hava aracı (drone) ile de görüntüler alındığı kaydedildi. Bu görüntülerle toprak bütünlüğünün incelendiği ve sonradan kazı yapılıp yapılmadığının incelendiği ifade ediliyor.





Suudi bir iş adamına ait olduğu öne sürülen Yalova’daki villalarda kadavra köpeği de kullanılarak arama yapıldığı, inceleme yapılan adreslerin sahibi ile infaz timinden bir kişinin cinayet günü telefon ile görüştüğü ortaya çıktı.











BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Yalova’da yapılan aramalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda boğularak ve cesedi parçalara ayrılmak suretiyle öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada, Yalova’da ikamet eden “Ghozan” kod adlı Mohammed Ahmed A. Alfaozan isimli şahışla Kaşıkçı’yı öldüren infaz ekibinde yer alan Mansour Otham’ın görüştüğü belirlendiği belirtildi.



