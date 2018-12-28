Kaçak yapısına af isteyen 9.5 milyon kişi 14 milyar ödedi

Trabzon Valiliği’ni ziyaret eden Kurum, imar affı başvurularıyla ilgili şu açıklamada bulundu:







“Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var, bunu biz 31 Aralık’ta inşallah değerlendirmiş olacağız, ancak 31 Aralık’a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına tüm kamu bankaları açık olacak ve imar barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek. Diğer özel bankalarımızla da görüşmeleri sürdürüyoruz, bunun hem bakanlığımız internet sitesinde hem de bankalarımızın sitelerinde duyuruları olacaktır. Hafta sonu da bankalarımız açıktır, imar barışından vatandaşlarımız faydalanabilir.”