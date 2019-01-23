Samanyolu Haber /Gündem / 'Kaçak Saray' başını yaktı /23 Ocak 2019 18:05

'Kaçak Saray' başını yaktı

Kocaeli Üniversitesi'ne doçent kadrosuna başvuran Ali Hakan Evik’e, AOÇ’ye hukuksuz bir şekilde inşa edilen ve Kaçak Saray mücadelesini konu alan kitabın yazarından Mimarlar Odası yöneticisi Ali Hakkan’la isim benzerliği nedeniyle doçentlik kadrosu verilmedi.

SHABER3.COM

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Mahkemesi Bölümü doçent kadrosuna başvuran Ali Hakan Evik’e, Atatürk Orman Çiftliği’nde hukuksuz bir şekilde inşa edilen ve Kaçak Saray mücadelesini konu alan  “Kaçak Saray / Kibir, İsraf, Hukuksuzluk” kitabının yazarlarından Mimarlar Odası yöneticisi Ali Hakkan’la isim benzerliği nedeniyle doçentlik kadrosu verilmedi.

Aziz Nesin hikayelerini aratmayan trajikomik durum, Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticilerine yönelik fişlemenin yapıldığını da ortaya koydu. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakkan ve Mimarlar Odası Ankara Şube avukatı Gökçe Bolat’ın kaleme aldığı  Kaçak Saray kitabı, AOÇ’de Atatürk’ün şartlı bağışı ihlal edilerek hukuksuz bir şekilde inşa edilen Kaçak Saray mücadelesini konu alıyor.  

Kaçak Saray kitabına ilişkin hiçbir davanın olmamasına rağmen isim benzerliği üzerinden üniversitenin bilimsel verilere dayanmayan bu kararı büyük tepki çekti. 

Evik’e gönderilen Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı  tarafından gönderilen resmi yazıda yer alan “Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Mahkemesi Bölümü doçent kadrosuna başvuran Ali Hakan Evik ile ilgili rektörlüğümüze ulaşan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik hakarete varan ifadelerin yer aldığı Kaçak Saray isimli eserin yazarın olduğu yönündeki ihbar nedeniyle ilgili kamu kurumlarından kişi ile ilgili bilgi talebinde bulunulmuş, bu süre zarfında yürütülen tahkikat nedeniyle atama işlemlerinin durdurulduğu kişiye bildirilmiştir. 8 Ağustos 2018 tarihinde toplanan üniversitemiz değerlendirme komisyonu adı geçenin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 15. Maddesi uyarınca bahse konu kadroya atanması uygun bulunmamıştır” ifadeleri de tepki topladı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Kaçak Saray' başını yaktı Sonraki Haber >>

Rusya'da uçak kaçırma girişimi bakın nasıl kaydedildi

Rusya'da uçak kaçırma girişimi bakın nasıl kaydedildi

Parasını alamayan işçi çalıştığı yeri dağıttı

Parasını alamayan işçi çalıştığı yeri dağıttı

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Helikopter, gösteri alanına düştü

Helikopter, gösteri alanına düştü

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun

'Elim kırılsaydı da, bu kadar söylüyorum'

'Elim kırılsaydı da, bu kadar söylüyorum'

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:27:10