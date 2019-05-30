Kaçak köprü geçiş cezalarına af getiren yasa Meclis'ten geçti

15 Temmuz Köprüsü'nden kaçak geçen araçlara kesilen cezaları affeden kanun teklifi Meclis’ten geçti.





15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören torba teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.





Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon lira ise yasanın yürürlük tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde, üç ay içinde iade edilecek.