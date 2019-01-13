Samanyolu Haber /Dünya / Kaçak İtalyan 39 yıl sonra yakalandı /13 Ocak 2019 18:01

Kaçak İtalyan 39 yıl sonra yakalandı

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, İtalya'da 1970'lerde işlediği 4 cinayetten 1990 yılında gıyabında mahkum edilen Battisti'nin, İtalyan müfettişlerden oluşan özel İnterpol ekibi tarafından Bolivya'da gözaltına alındığını yazdı.

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İtalya Dışişleri Bakanlığı, Cesare Battisti'nin "mümkün olan en kısa sürede" İtalya'ya iade edileceğini bildirdi. 

Bakanlık açıklamasında, Battisti'nin, "İtalya'nın diplomatik misyonlarının yanı sıra Bolivyalı ve Brezilyalı yetkililerinin kararlı çabaları sonucu yakalandığı" belirtildi. 

Brezilya'da 1 Ocak'ta göreve başlayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eski mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva'nın 2010'da sığınma hakkı tanıdığı Battisti'yi, İtalya'ya iade etme sözü vermişti. 

Bolsonaro'nun selefi Michel Temer de geçen aralık ayında eski komünist militanın İtalya'ya iadesini emreden kararnameyi imzalamıştı. 

Brezilya polisi, Battisti'nin 2015'ten bu yana yaşadığı Cananeia'daki evine baskın düzenlemiş ancak eski militanı bulamamıştı. 

Geçmişte Komünizm İçin Silahlı Proleterler (PAC) grubunun üyesi olan Battisti, 1981'de yargılandığı sırada İtalya'da cezaevinden kaçmış, Brezilya'ya gitmeden önce bir süre Fransa ve Meksika'da yaşamıştı. Battisti, hakkındaki suçlamaları reddediyordu.
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