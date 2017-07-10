Kaç kişinin katıldığını uzmanı bilimsel veriyle söyledi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, alanın büyüklüğünü ve tahmini katılım sayısını açıkladı. “Bir toprak parçasının sınırlandırılması ve yüz ölçümünün belirlenmesi teknik bir konu olup, Harita ve Kadastro Mühendislerinin görev alanına girmektedir.” denilen açıklamada şu tespit yapıldı: “Konuşmaların gerçekleştiği Maltepe Sahil Miting alanı yaklaşık 275.000 m2‘dir. Ayrıca miting için trafiğe kapatılmış ve katılımcıların yer aldığı alan da yaklaşık 100.000 m2 dolayındadır. Toplamda 375.000 m2 alanda yurttaşlarımız mitinge katılım sağlamışlardır. Katılımcı sayısının hesaplanmasında teknik olarak genelde m2‘ye 3 ile 6 arasında insanın yer aldığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla “Adalet Mitingine” en az 1.500.000 kişinin katıldığı ifade edilebilir.”







Açıklama şu şekilde:





“9 Temmuz 2017 Pazar günü Maltepe‘de gerçekleştirilen “Adalet Mitingine” katılan yurttaşlarımızın sayısı hakkında basın ve sosyal medya üzerinden birçok açıklama yapılmıştır. Ayrıca İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Halk Partisi de çeşitli rakamlar açıklamıştır.





Bir toprak parçasının sınırlandırılması ve yüz ölçümünün belirlenmesi teknik bir konu olup, Harita ve Kadastro Mühendislerinin görev alanına girmektedir. Dolayısıyla kamuoyunun doğru bir şekilde aydınlatılması adına bu açıklamanın yapılmasına gereksinim duyulmuştur.





Konuşmaların gerçekleştiği Maltepe Sahil Miting alanı yaklaşık 275.000 m2‘dir. Ayrıca miting için trafiğe kapatılmış ve katılımcıların yer aldığı alan da yaklaşık 100.000 m2 dolayındadır. Toplamda 375.000 m2 alanda yurttaşlarımız mitinge katılım sağlamışlardır. Katılımcı sayısının hesaplanmasında teknik olarak genelde m2‘ye 3 ile 6 arasında insanın yer aldığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla “Adalet Mitingine” en az 1.500.000 kişinin katıldığı ifade edilebilir.”