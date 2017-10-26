Kabinede uçak krizi.. Bakan özel uçak istedi vermediler

Fakıbaba bunun üzerine, özel uçağı kendisi kiraladı. 6 saatlik uçuş için 12 bin dolar ödendi ve masrafı sponsorlar karşıladı. Fakıbaba, bakanlık koltuğuna oturduktan sonra bürokratlarına “İl il gezeceğiz, çiftçinin, köylünün yanında olacağız, özel uçak için Başbakanlık'tan talepte bulunun” dedi. Başbakanlık Müsteşarlığı'na yazı yazılarak havuzdaki devlet uçaklarından biri istendi. Ancak Başbakan Binali Yıldırım bu talebe olumsuz yanıt verdi.









SAATİ 2 BİN DOLAR





Fakıbaba da bunun üzerine özel uçak kiralanmasını istedi. Kiralanan uçakla, önceki gün Van-Bitlis-Şırnak illerini de kapsayan geziye çıktı. Çiftçi, köylü ve esnafla buluştu.

Bakanlık, özel uçağın saatlik kira bedelinin 4 bin dolar olmasına rağmen, pazarlıkla bunu 2 bin dolara düşürdüklerini, 6 saatlik uçuş için 12 bin dolar ödendiğini açıkladı. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, uçak kira bedelini ise, sponsorlardan karşıladı.