Samanyolu Haber /Gündem / Kabinede büyük deprem /18 Ağustos 2019 10:31

Kabinede büyük deprem

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kabine içinde tartışılan isimlerin başında gelen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın üzerini çizdiği iddia edildi. Albayrak’ı görevden almaya hazırlandığı iddia edilen Erdoğan’ın, yeni bakanı belirlemeye çalıştığı öğrenildi.

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Yeniçağ’dan Serkan Talan’ın haberine göre, AKP içinde en çok tepki gören isim olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kabinedeki günlerinin sayılı olduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan, parti içindeki tartışmalara ve vatandaşların ekonomi politikalarına olan tepkisine rağmen görevde tutmayı sürdürdüğü Albayrak’ı üzerini çizdiği öğrenildi.

AKP’ye yakın kaynaklar, parti içinden gelen ısrarlara göz ardı edemeyen Erdoğan’ın Berat Albayrak’ın yerine kimi getireceğini henüz belirleyemediğinin altını çiziyor. Erdoğan’ın kendisine yakın isimlerle birlikte Albayrak’ın yerine gelebilecek isimler konusunda istişareler yaptığı belirtildi. Erdoğan’ın ekonomide güveneceği birinci isim olarak Mehmet Şimşek’in adı öne çıktığı iddia ediliyor.

İsmini vermek istemeyen bir yetkili, AKP içinde 31 Mart ve 23 Haziran travmasının henüz atlatılamadığını ve Ali Babacan ile Abdullah Gül’ün çalışmalarını sürdürdüğü yeni partiye AKP içinden olabilecek katılımların önüne geçmek için Albayrak’ın görevine son verilmesinin en gerekli adım olduğunu söyledi.

Berat Albayrak, 24 Haziran seçimlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine gelmesi ile birlikte tartışmaların odağı haline gelmişti. Ekonomi çevrelerinde Albayrak’ın adı büyük bir güvensizlik yaratırken, farklı çevrelerde ise Erdoğan’ın ‘Akraba kayırmacılığı’ yaptığı eleştirileri yükselmişti.

Berat Albayrak döneminde ekonomiye olan güvende büyük düşüş yaşanırken, Türk Lirası ise dolar ve euro karşısında büyük değer kaybetti. AKP iktidarı ve Saray, dolar kurundaki dalgalanmayı ‘spekülasyon’ ve ‘Dış destekli operasyon’ sözleri ile geçiştirmeye çalışsa da üretimdeki düşüş ve enflasyondaki artışın önüne geçilememesi Tür Lirası’nın değer kaybetmesinde önemli etkenler olmuştu.
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