Samanyolu Haber /Gündem / Kabine değişiyor mu? Soylu'ya kızak görev, damada başka bakanlık verilebilir /14 Haziran 2019 09:39

Kabine değişiyor mu? Soylu'ya kızak görev, damada başka bakanlık verilebilir

AKP’de İstanbul seçiminin kazanılması için Tayyip Erdoğan’ın seçim sonrasına bıraktığı kabine revizyonunun 23 Haziran’dan önce yapılması yönünde yoğun talepler dile getiriliyor.

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Bu taleplerin Erdoğan’a da iletildiği, seçmene “31 Mart mesajınızı aldık” denilerek güven verilebilmesi için seçimden önce yapılacak revizyonun kritik öneme sahip olduğu dillendiriliyor. Erdoğan’ın ikna olması durumunda seçimden hemen önce bir revizyonun gündeme gelebileceği kaydediliyor. Kulislerde, 31 Mart seçiminde oy zarflarına “damat varsa ben yokum” notlarıyla yansıyan rahatsızlık nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Dışişleri Bakanlığı’na, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na kaydırılacağı konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre Parti kulislerinde, “Eğer 23 Haziran seçiminden önce kabinede yapılacak revizyonla seçmene ‘31 Mart’ta verdiğiniz mesajı aldık ve gereğini yerine getirdik’ denilirse seçmenin güveni yeniden kazanılır. Bu da 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimini Binali Yıldırım lehine çevirebilir. Bir revizyon düşünülüyorsa ve bu seçimden sonraya bırakılırsa İstanbul için geç kalınmış olunur” görüşü ifade ediliyor. Bu görüş ve taleplerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da iletildiği, vereceği karara göre önümüzdeki günlerde bir revizyonun gündeme gelebileceği kaydediliyor.

Parti kulislerinde, bir revizyon olması durumunda 31 Mart’tan sonra İstanbul’da geçersiz oyların sayımı sırasında oy zarflarından çıkan “Damat varsa ben yokum” notuyla yansıyan rahatsızlık nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kabinedeki yerinin değişebileceği kaydediliyor. Albayrak’ın Dışişleri Bakanlığı’na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün İçişleri Bakanlığı’na kaydırılabileceği, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın da aralarında bulunduğu dışarıdan atanan bazı bakanların kabine dışında kalabileceği konuşuluyor.

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