Samanyolu Haber /Gündem / Kabine değişikliği... 11 bakan gitti /19 Temmuz 2017 14:19

Kabine değişikliği... 11 bakan gitti

Başbakan Binali Yıldırım kabine değişikliğini açıkladı

SHABER3.COM

Yeni kabinede 11 üyenin görev değişikliğine gidildi. Yıldırım'ın açıklamasına göre son kabine söyle: 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
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