Samanyolu Haber /Dünya / Kabil'de düğüne canlı bomba saldırısı: 63 ölü, 182 yaralı /18 Ağustos 2019 17:19

Kabil'de düğüne canlı bomba saldırısı: 63 ölü, 182 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğünde düzenlenen intihar saldırısında aralarında kadın ve çocukların olduğu 63 kişi hayatını kaybetti, 182 kişi yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Kabil'de düğüne canlı bomba saldırısı: 63 ölü, 182 yaralı

Afganistan Hükümet Sözcüsü Feruz Beşari, başkent Kabil'in 6. güvenlik bölgesindeki düğün salonu Kasri Dubai'de düzenlenen intihar saldırısında 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 182 kişinin yaralandığını açıkladı. 

Saldırıda, intihar bombacısının, üzerindeki düzeneği müzisyenlerin bulunduğu, çocukların ve düğüne katılanların eğlendiği sahneye yakın bölümde patlattığı belirtildi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sadık Sıddıki, Twitter'da yayımladığı mesajda, terör saldırısını kınarken "Kabil'de düğün salonunda düzenlenen intihar saldırısı hepimizi derinden üzdü. Bu, halkımıza karşı işlenmiş menfur bir suçtur. Bir insanı eğitip, git kendini bir düğünde patlat demek nasıl mümkün olabilir?" ifadelerini kullandı.

Taliban da saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı. Reuters da saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini duyurdu.


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