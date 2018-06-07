Kâzım Güleçyüz : Ne yapsalar yetmiyor

Artı Tv’de Ragıp Duran’ın hazırladığı haber bültenine telefonla katılan Güleçyüz’e Afrin operasyonunun iktidarın ‘metal yorgunluğunu’ giderip gidermediği soruldu. Güleçyüz, “Cumhurbaşkanı’nın kendi ifadesi vardı; ‘Afrin operasyonuyla metal yorgunluğunu attık’ şeklinde. Ama pek de atlatamadıkları görülüyor” dedi.







İktidarın ‘Kandil Operasyonu’nu değerlendiren Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, “‘Kandil’e bayrak diktik’ diyebilmek için, bunu da bir seçim malzemesi olarak kullanabilmek için böyle bir konunun gündeme getirilmiş olması manidar” dedi. Artı Tv’de Ragıp Duran’ın hazırladığı haber bültenine telefonla katılan Güleçyüz’e Afrin operasyonunun iktidarın ‘metal yorgunluğunu’ giderip gidermediği soruldu. Güleçyüz, “Cumhurbaşkanı’nın kendi ifadesi vardı; ‘Afrin operasyonuyla metal yorgunluğunu attık’ şeklinde. Ama pek de atlatamadıkları görülüyor” dedi. Hükümetin Kandil operasyonunu yapıp yapmayacağı konusunda düşünceleri sorulan Güleçyüz, “Her an her şey olabilir dediler. Hükümet yetkilileri bu tarz açıklamalar yaptıklarına göre herhalde bildikleri bir şey var. Bir hazırlık içerisindeler. Burada manidar olan şey zamanlama. Tam da seçim öncesi böyle bir şeyin gündeme getirilmiş olması ilginç. Aynen 1999’da Öcalan’ın tam da Ecevit’in birinci çıktığı seçim öncesi teslim edilmesine benziyor, onu hatırlatıyor. Bu konuların seçim öncesi gündeme getirilmesi tesadüf olmasa gerek” diye konuştu.





Demek ki ne yapsalar yetmiyor





Anketlerde yüzde 50’nin altında görünen Cumhur İttifakı böyle bir operasyonla çok yüksek puanlar kazanabilir mi sorusunu ise Güleçyüz şöyle cevapladı: “Böyle bir konunun gündeme getirilmiş olması onların çaresizliklerinin de bir göstergesi. İttifak yaptılar, devlet imkânlarını kullandılar, Afrin operasyonuyla oylarımızı yükselttik şeklinde haberler çıktı. Anlaşılan bunların tümü yetmedi. Seçim rüşvetleri dağıtmaya devam ediyorlar. Neticede böyle bir ‘Kandil Operasyonu’nun gündeme gelmiş olması manidar. Demek ki ne yapsalar yetmiyor.” Kandil’in zaten boşaltılmış olduğu yönünde iddiaların da olduğunu söyleyen Güleçyüz şöyle devam etti; “İşin gerçeğini bilemiyoruz tabiî, ama seçimlere yönelik böyle bir atraksiyonla ‘Kandil’e bayrak diktik’ diyebilmek için, bunu da bir seçim malzemesi olarak kullanabilmek için böyle bir konunun gündeme getirilmiş olması manidar.”