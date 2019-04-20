Samanyolu Haber /Spor / Juventus üst üste 8'inci kez şampiyon /20 Nisan 2019 23:46

Juventus üst üste 8'inci kez şampiyon

İtalya 1'inci Futbol Ligi'nde (Serie A) konuk ettiği Fiorentina'yı 2-1 yenen Juventus, üst üste 8'inci kez şampiyonluğa ulaştı.

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Serie A'nın 33'üncü haftasında, açık ara puan farkıyla lider konumdaki Juventus, orta sıralarda yer alan Fiorentina'yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fiorentina, Nikola Milenkovic'in golüyle 6'ncı dakikada 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Juventus, 37'nci dakikada Alex Sandro'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Fiorentinalı German Pezzella'nın 53'üncü dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçen Juventus, kalan bölümde skor avantajını koruyarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

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Karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'nın ardından Serie A'da da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Ligin bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Napoli'nin 20 puan önüne geçen Juventus, üst üste 8'inci, toplamda ise 35'inci şampiyonluğuna ulaştı.
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