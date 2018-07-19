Samanyolu Haber /Spor / Juventus, 24 saatte 60 milyon dolarlık Ronaldo forması sattı /19 Temmuz 2018 12:52

Juventus, 24 saatte 60 milyon dolarlık Ronaldo forması sattı

Cristiano Ronaldo'yu Real Madrid'den 340 milyon euroya transfer eden Juventus, 24 saat içinde 60 milyon dolarlık Ronaldo forması sattı.

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Business Insider dergisinin haberine göre, bu paranın 6 ila 9 milyon doları İtalyan kulübüne kalacak.

Satışların bu şekilde devam etmesi halinde kulübün Ronaldo için ödediği parayı kısa sürede forma gelirlerinden çıkarması bekleniyor.

Ronaldo'nun transferinin gündeme gelmesinden sonra Juventus'un borsadaki hisseleri yüzde 18'den fazla artmıştı.

Avrupa ve İtalyan futbolu yazarı James Horncastle CNN'e açıklamasında "Juventus, Ronaldo'nun transferini mali avantaja dönüştürmek, mevcut pazarlardaki varlıklarını büyütmek ve yeni pazarlara girmek istiyor" dedi.

'Kulübü zenginleştirecek'

Arka arkaya yedi kez Serie A şampiyonu olan ve 2015 ve 2017'de Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Juventus, bu başarılarına rağmen Deloitte Futbol Para Ligi'nde 10'uncu sırada bulunuyor.

33 yaşındaki Ronaldo, birçoklarına göre artık en iyi futbolunu oynamasa da futbol dünyasının en büyük yıldızı. Portekizli futbolcu, dünyada en fazla tanınan sporculardan biri.

Spor yorumcuları eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın Real Madrid'i İspanya dışına taşıması gibi Ronaldo'nun da Juventus'u mali açıdan ileri götürebileceğini belirtiyor.
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