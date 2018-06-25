JP Morgan: Türkiye'de piyasalara yön verecek 3 kritik nokta var





Dün yapılan seçimleri değerlendiren JP Morgan, yoğun geçen kampanya döneminden sonra Türkiye'de siyasi gerilimin önümüzdeki birkaç ay düşmesini beklediklerini bildirdi.

Seçim sonrasında piyasanın odak noktasının 2-3 hafta içinde açıklanacak yeni kabine olacağına işaret eden JP Morgan, "Piyasa dostu isimler Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal'ın yeni kabinede yer almaları iyi karşılanır, ancak yeni isimler belirsizliğe yol açar" dedi. JP Morgan, önümüzdeki dönemde piyasalara yön verecek 3 önemli nokta olduğunu belirtti.

İlk olarak yatırımcıların TCMB üzerinde siyasi baskıların yinelenmesi endişeleri bulunduğuna işaret eden JP Morgan, ancak para politikasını gevşetmeye yönelik, kredibilitede aşınmaya yol açacak adımları atılmasının kendi temel senaryolarında yer almadığını vurguladı.

'HÜKÜMETİN REFORM KARNESİ, İYİMSER OLMAMIZI ENGELLİYOR'





Dünya'nın aktardığına göre, JP Morgan, "Enflasyon 2019'un ilk yarısında düşmeye başlayana kadar TCMB'nin cari para politikasını devam ettirmesini bekliyoruz, ancak erken bir gevşetme riski göz ardı edilemez" dedi.

İkinci olarak mali politikayı işaret eden JP Morgan, "Eğer ekonomik aktivite keskin şekilde yavaşlar ise daha fazla mali gevşetme riski var" değerlendirmesini yaptı.





Üçüncü konunun ise yapısal reform ivmesi olduğuna işaret eden JP Morgan, "Seçimlerden çıkan sonuçlar Erdoğan'ın yapısal reformlar için güçlü yetki aldığını, yapısal reform için şartların olduğunu gösteriyor. Ancak, hükümetin son yıllardaki reform karnesi çok iyimser olmamızı engelliyor" dedi.