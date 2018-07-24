JP Morgan Türk bankalar için tavsiyesini düşürdü

JP Morgan, varlık kalitesinde daha da kötüleşmeye yol açabilecek zorlu makro ortamı, kurdaki değer kaybı nedeniyle aşınan sermayeleri, GSYH'da büyümenin sonucu olarak düşük kârlılığı ve yüksek fonlama maliyetlerini işaret ederek, Türk bankacılık sektörü için tavsiyesini 'ağırlığını azalt'a indirdi.

Döviz cinsinden kredi riski açıklamalarına bakıldığında, büyük bankalar arasında riskli sektörler olan inşaat ve enerjide en çok riskin YKB ve İş Bankası'nda olduğunu görüldüğünü belirten JP Morgan , her iki bankanın da kreditörleri ile yeniden yapılandırma görüşmeleri yaptığı haberleri çıkan Bereket Enerji'de riskleri bulunduğuna işaret etti.







