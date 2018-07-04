Samanyolu Haber /Ekonomi / JP Morgan büyüme tahminini düşürdü /04 Temmuz 2018 11:30

JP Morgan büyüme tahminini düşürdü

Yatırım bankası JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltti. Merkez Bankası'ndan da faiz artırımı bekliyor.

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TCMB'den faiz artırımı da bekleyen JP Morgan Türk ekonomisi için 2018 büyüme tahmini yüzde 3.8'den yüzde 3.7'ye çekti. Bankanın 2019 için büyüme beklentisi de yüzde 2.8 olarak gerçekleşti.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, haziran ayında enflasyonun beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesini değerlendiren JP Morgan, fiyatlama davranışlarındaki değişikliğin kendi yerini yıl sonu için enflasyon tahminini revize etmeye zorladığını bildirdi.

ENFLASYON BEKLENTİSİNİ 13.3'E YÜKSELTTİ

JP Morgan, "Haziran ayında fiyat artışlarının bir kısmı geçici arz eksikliğinden kaynaklansa ve büyük olasılıkla bunda geri dönüş yaşanacak olsa da, haziran verisi fiyatlama davranışlarında kötüleşmeyi gösterdi. Bu bizi yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 11.8'den 13.3'e revize etmeye zorluyor" ifadelerini kullandı.

125 PUAN FAİZ ARTIRIMI

JP Morgan, 2019 sonu için enflasyon tahminini ise yüzde 9.5 olarak korudu. Büyümede yavaşlama başlamış olsa da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hala kredibilitenin yeniden inşası için para politikasını sıkılaştırmaya ihtiyacı olduğunu belirten kurum, temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 125 baz puan faiz artırımı beklediklerini vurguladı. JP Morgan, temmuzda yapılacak artırımdan sonra ise Mayıs 2019'a kadar faizlerin sabit tutulmasını beklediklerini de belirtti.

BÜYÜME 2019'DA 2.8'E ÇEKİLDİ

Yayınlanan raporda, Türk ekonomisi için 2018 büyüme tahmini yüzde 3.8'den yüzde 3.7'ye, 2019 büyüme tahmini de yüzde 3.2'den yüzde 2.8'e çekildi.
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