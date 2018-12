Kocaeli'de 11 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen at yarışında 10 atın yer aldığı 2. koşuda 3 numaralı Bullet Proof isimli at jokey Onur Öztürk'ü sırtından düşürdü.. Koşuya devam eden at, 1800 metre jokeysiz koştuğu yarışı birinci sırada bitirdi. Yarışı lider bitiren jokeysiz at kurallar gereği müsabakadan diskalifiye edildi.