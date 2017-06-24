Johnny Depp Trump şakası için özür diledi

ABD'li aktör Depp'in İngiltere'deki Glastonbury Festivali'nde Trump hakkında yaptığı esprinin yankıları sürüyor.

Sahnede konunun Trump'a gelmesi üzerine, ABD Başkanı'nın "yardıma ihtiyacı olduğunu" düşündüğünü söyleyen 54 yaşındaki oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:





"Trump'ı buraya getirebilir miyiz? Bu sadece bir soru. Bir şey ima etmiyorum... En son ne zaman bir aktör bir başkana suikast düzenlemişti?"

Ünlü sanatçı ardından da, "Bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Ben bir aktör değilim. Geçimimi sağlamak için yalan söylüyorum. Ama epey zaman geçti. Belki de vakti geldi" dedi.





ABD'de eski başkanlardan Abraham Lincoln 1865 yılında aktör John Wilkes Booth tarafından öldürülmüştü.





Tepkilerin ardından özür diledi





Ünlü aktörün esprisi ABD kamuoyunda büyük yankı bulurken, Trump taraftarlarının sert tepkisini çekti.

Depp'in sözleri üzerine ABD Başkanı'nı korumakla görevli Gizli Servis'ten de bir açıklama geldi. Açıklamada, "Bahsi geçen yorumların farkındayız. Güvenlik sebepleriyle, koruma sorumluluklarımızı nasıl icra edeceğimize dair yöntem ve yolları spesifik olarak ya da genel hatlarıyla tartışamayacağız" denildi.

Gelen tepkilerin ardından Depp, bir özür açıklaması yayımladı.





Depp, People dergisine yaptığı açıklamada, "Başkan Trump hakkında yapmaya calıştığım kötü ve tatsız şaka için özür dilerim" ifadesini kullandı. Esprisinin kötü niyetli olmadığını belirten Depp, kimseyi incitmek istemediğini, sadece komiklik yapmaya çalıştığını sözlerine ekledi.





Beyaz Saray: Üzücü

Yıldız oyuncunun sözlerine dair Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Depp'in kullandığı ifadelerin "üzücü" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Trump şiddetin her türlüsünü kınamıştır. Johnny Depp gibilerin, kendisini örnek almamaları üzücü" denildi.

Depp geçen yıl, ABD Başkanı'nın 1987'de yazdığı "Pazarlık Sanatı" kitabının hicvedildiği bir parodide Trump'ı canlandırmıştı.