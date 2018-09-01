'Erdoğan, Rus askeri üssü kurmaya hazır'

RIA Novosti Haber Ajansı'nın ‘Rossiya 24’ televizyonuna dayandırarak verdiği haberde, Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülkesinin topraklarında bir Rus askeri üssü kurmaya hazır olduğunu ileri sürdü.





Sputnik'in aktardığına göre Jirinovski katıldığı programda, "Hemen İran ve Türkiye'den hava ve deniz üslerinin kurulmasını talep etmeliyiz" dedi.





"Türkiye hazır, sizinle konuştuğum gibi Erdoğan'la konuştum. O Rusya'yla birlikte olmak istiyor, sıra bekleyip son vagonda AB'ye gitmek istemiyor" diyen Jirinovski, şöyle devam etti:





"O bizimle olmak istiyor. Çünkü bizimle birlikte Erdoğan'ın kim olduğunu bütün dünya bilecek."





Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri, daha sonra Türkiye'nin güneyinde bulunan İncirlik Hava Üssü'nün NATO'ya kapatılıp Rus tarafına aktarılabileceğini düşündüğünü söyledi.





Jirinovski, Temmuz ayında Erdoğan'ın kişisel daveti üzerine yemin törenine katılmak için Ankara'yı ziyaret etmişti.





2015 yılında İstanbul Boğazı'na atom bombası atmaktan söz eden faşist Jirinovski, 2016 yılında ise darbe girişiminin ardından Erdoğan için "Bizim adamımız" ifadesini kullanmıştı.