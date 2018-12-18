Samanyolu Haber /Gündem / Jeffrey: Kötü bir fikir olduğu mesajı Türk yetkililere her kademede verildi /18 Aralık 2018 11:19

Jeffrey: Kötü bir fikir olduğu mesajı Türk yetkililere her kademede verildi

ABD’nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey 'Biz kuzeydoğu Suriye’ye yönelik operasyonun kötü bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Bu mesaj her düzeydeki görüşmelerde Türklere verildi' dedi.

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ABD’nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin, SDG denetimindeki Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel operasyonu hakkında, "Biz kuzeydoğu Suriye’ye yönelik operasyonun kötü bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Bu mesaj Başkan’dan aşağıya her düzeydeki görüşmelerde Türklere verildi." dedi. 

Gazeteci Cansu Çamlıbel, ABD’nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey'ın, Atlantic Council panelinde konuyla ilgili yaptığı açıklamayı Twitter hesabından paylaştı. 

Çamlıbel'in aktardığına göre Jeffrey'e, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump’ın Fırat’ın doğusuna operasyona olumlu baktığını söyüyor, Pentagon ise bunun kabul edilemez olduğunu... Amerikan kurumları arasında konsensüs eksikliği mi var" diye soruldu.

Jeffrey ise Trump’ın tutumuna, "Biz kuzeydoğu Suriye’ye yönelik operasyonun kötü bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Bu mesaj Başkan’dan (Trump) aşağıya her düzeydeki görüşmelerde Türklere verildi" sözleriyle açıklık getirdi.

Cansu Çamlıbel'in değerlendirmeleri şöyle: "Jeffrey Fırat’ın doğusu geriliminde bugün Türkiye ile durumun önceye göre daha sakin olduğunu ekledi. Aynı şeyi birkaç saat önce Pentagon Sözcüsü Manning de ‘Görüşmelerde ilerleme kaydedildi’ sözleriyle dile getirdi. Üstü kapalı işaret ettikleri görüşme elbette cuma günkü telefon. Pentagon Fırat’ın doğusuna operasyon ihtimalinin ortadan kalktığını elbette düşünmüyor. Önümüz noel tatili. Muhtemelen Trump-Erdoğan görüşmesi krizi birkaç hafta öteledi. ABD sonuna kadar olmasın diye kasacak, durduramazsa kısıtlamaya çalışacak. Washington açısından sıkıntı büyük." 
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