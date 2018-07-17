Jeff Bezos modern tarihin en zengin adamı

Bloomberg Billionaires Index’e göre Amazon’un kurucusu Bezos’un varlığı 150 milyar doları aştı. Bu demek oluyor ki Bezos 2’nci Bill Gates’ten 55 milyar dolar daha zengin.





Bezos geçen yıl ‘en zengin’ unvanını kazanmıştı. Ocak ayında serveti 104 milyar doları geçince modern zamanın en zengini oldu ve Bill Gates’in unvanını kaptı.





Fakat bazı araştırmacılar Bezos’un servetinin Gates’in servetini geçtiğini kabul etmedi. Çünkü Gates 1999 yılına göre 100 milyar dolara sahipti ve buna enflasyon oranı katılmamıştı.







Enflasyon oranları eklediğinde Gates’in geliri 149 milyar dolara denk geldiğinden modern çağın en zengin adamı Bezos ilan edildi.





Bezos’un varlığı geçen iki yılda Amazon’un gelir artışıyla servetini iki katına çıkardı. Amazon’un pazar değeri 890 milyar dolar. Bu da tüm Borsa İstanbul’un piyasa değerinin beş katına eşit.





Hala ‘gelmiş geçmiş en zengin insan’ değil

Fakat Bezos hala ‘gelmiş geçmiş en zengin insan’ değil. O unvan Rockefeller ailesinin büyükbabası John Davidson Rockefeller’a ait.





Rockefeller, ABD’nin ilk milyarderiydi ve 1900’lü yıllarda Amerikan gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2’sine sahipti. Bezos’un Rockefeller’ı geçmesi için yaklaşık 350 milyar dolara daha ihtiyacı var. Belki de sadece bir iki yıla…





Bloomberg Billionaires Index’te ilk 10 şöyle: