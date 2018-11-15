Japonya'daki bir Hilton oteli Kübalı büyükelçinin kalmasına izin vermedi

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Japonya'daki ulusal gazetelerden Asahi Shimbun'un haberine göre otel yetkilileri, Hilton'un ABD merkezli olması dolayısıyla Amerikan kanunlarına uyması gerektiğini, bu yüzden kararın doğru olduğunu öne sürdü.

Ancak Fukuoka şehrinin yetkilileri bu karara karşı çıkarak otele uyarıda bulundu. Japonya'da otel iş kanunlarına göre hiçbir misafirin milliyeti sebebiyle konaklamasına izin verilmemesinin söz konusu olmadığı aktarıldı ve otelden bir daha bu uygulamayı tekrarlamaması istendi.

Japonya'daki Küba Büyükelçiliği oteldeki rezervasyonları Tokyo'da bulunan Tonichi Travel Service adlı seyahat acentesi üzerinden yapmıştı.

Seyahat acentesinin geziden günler önce otele faksla haber verdiği ve bir misafirin Küba Büyükelçisi olduğunu aktardığı belirtildi.









Seyahat acentesine göre otel misafirlerini bekledikleri şeklinde yanıt verdi.





Ancak büyükelçi ve heyeti 2 Ekim'de otele geldiklerinde konaklamalarına izin verilmedi.





'Utanç verici'

Küba Büyükelçiliği ise bu durum üzerine Japonya Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazarak otelin davranışının utanç verici olduğunu söyledi.





Japonya topraklarında Amerikan kanunlarının uygulanmasının ise ülke egemenliğine zarar verdiği vurgulandı.





Hilton'un bölge müdürü Emiko Ogami ise Hilton'un bütün otellerinde Amerikan yaptırımlarının uygulandığı ülkelerden gelen hükümet ve devlet yetkililerinin konaklamasına izin vermediklerini öne sürüyor. Bu ülkelerin arasında Küba, İran, Kuzey Kore ve Suriye olduğunu belirtiyor.





Ancak Küba Büyükelçiliği'ne göre ise Pereira daha önce aynı otelde Nisan ayında konakladı.





Hyatt ve Sheraton gibi diğer Amerikan otel zincirleri ise böyle bir politikalarının olmadığını vurguluyor.





2006 yılında Meksika hükümeti Sheraton'a bağlı bir otele, 16 Kübalı hükümet yetkilisini otelden kovdukları için 114 bin dolar ceza vermişti.





2007 yılında ise Hilton tarafından alınan Scandic Edderkoppen adlı Norveçli otel 14 Kübalı hükümet yetkilisinin kalmasına izin vermemiş, dönemin Norveç Dışişleri Bakanı Raymond Johansen, kararın kabul edilemez olduğunu söylemişti.