Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da sel ve toprak kayması: 50 kişi öldü, yaklaşık 50 kişi kayıp /07 Temmuz 2018 20:26

Japonya'da sel ve toprak kayması: 50 kişi öldü, yaklaşık 50 kişi kayıp

Japonya'nın batısını etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

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Kyodo'nun haberine göre, ülkenin batısında evlerin yıkılmasına ve araçların sele kapılmasına neden olan aşırı yağışlarda 50 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi kayboldu.
Bölgede 4,7 milyon kişi için tahliye emrinin veya önerisinin yapıldığı, 48 bin kişilik Sivil Savunma, polis ve itfaiye ekiplerinin, afette yaşamını yitirenleri, yaralananları veya mahsur kalanları bulmaya çalıştığı belirtildi.

Gifu'da geçerli olan acil durum uyarılarının, Nagasaki, Saga, Fukuoka, Tottori, Hiroşima, Okayama, Hyogo ve Kyoto için kaldırıldığı kaydedildi.

Bölgede yağışların birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.
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