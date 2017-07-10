Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da sel felaketi... /10 Temmuz 2017 00:04

Japonya'da sel felaketi...

Japonya'da aşırı yağış ve seller can aldı. Japon medyası kurtarma ekiplerinin 27 kayıp vatandaşı arama çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Ancak yağışların sürmesi nedeniyle çalışmalar zor ilerliyor. Japon kamu radyosu NHK'ya göre 500 vatandaşın dış dünyayla bağlantısı kesildi.

Japonya'da sel felaketi...

Japonya'nın güneyindeki dört adadan biri olan Kyushu'da meteorolojinin bugüne dek kayıtlara geçirdiği en şiddetli yağışın yaşandığı bildirildi. Yağışların sel ve toprak kaymasına neden olduğu vurgulandı. 12 saat içinde yağmur seviyesinin 50 santimetreyi geçtiği kaydedildi. Sokaklar ve evler sular altında kalırken, yüz binlerce kişiye evlerini terk etme çağrısında bulunuldu.
Evlerini terk eden binlerce kişi acil yardım barınaklarında kalıyor. Kurtarma ekipleri aşırı yağmur ve çamura rağmen dış dünyayla bağlantısı kesilmiş vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Televizyonlarda bir kurtarma helikopterinin yağmur nedeniyle havalanamadığı görüntüler yayınlandı.
Meteoroloji Dairesi şiddetli yağışların devam ettiğini belirterek, Kyushu'ta toprak kaymasının olabileceği uyarısında bulundu.
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