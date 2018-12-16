Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da restoranda patlama: 40 yaralı /16 Aralık 2018 18:39

Japonya'da restoranda patlama: 40 yaralı

Japonya polisi Sapporo kentinde bulunan bir restoranda patlama meydana geldiğini bildirdi.

SHABER3.COM

Patlama sebebiyle 40'tan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Japonya'da restoranda patlama: 40 yaralı Sonraki Haber >>

Trabzonsporlular GS Store'a saldırdı

Trabzonsporlular GS Store'a saldırdı

Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'den skandal sözler

Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'den skandal sözler

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Soyguncular işi abarttılar

Soyguncular işi abarttılar

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:09:17