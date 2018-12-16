Samanyolu Haber
Japonya'da restoranda patlama: 40 yaralı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Dünya
/
Japonya'da restoranda patlama: 40 yaralı
/
16 Aralık 2018 18:39
Japonya'da restoranda patlama: 40 yaralı
Japonya polisi Sapporo kentinde bulunan bir restoranda patlama meydana geldiğini bildirdi.
SHABER3.COM
Patlama sebebiyle 40'tan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Japonya'da restoranda patlama: 40 yaralı
Sonraki Haber >>
Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!
Fransa'da başlayan ve Avrupa'ya yayılan 'Sarı Yelekliler' eylemi bu kez de İngiltere'ye sıçradı....
İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı
Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sözkonusu belgeyi Meclis Genel Kurulu’nda gündeme...
Trabzonsporlular GS Store'a saldırdı
İstanbul İstiklal Caddesi'nde Trabzonspor'lu taraftarlar GS Store'a saldırdı, bazı çalışanlar...
Yunanistan'a iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı belli oldu: Rekor var
15 Temmuz sonrası Yunanistan'a iltica taleplerinde rekor artışlar yaşanıyor. Bu yılın 11 ayında...
İstanbul'da polisin boğazını kestiler
İstanbul Beşiktaş'ta kız arkadaşının doğum gününü kutlayan polis memuru, tinerci ve arkadaşlarının...
Portakal'dan Erdoğan'a cevap: Edepsiz ve ahlaksız demeseydi iyiydi
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkında söylediği,...
Mahmutpaşa'da tebdili kıyafetle 'sarı yelek satışı ne durumda?' araştırması
İçişleri Bakanlığı’nın Fransa’daki protestocuların giydiği 'sarı yelek'lerin Türkiye’de...
Baykal'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke
CHP'nin eski genel başkanı ve 27. Yasama Dönemi Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında dokunulmazlık...
'Maraza çıkartmamaya çalışıyorum, Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız...'
24 Haziran'da CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yerel seçim öncesi tüm ülkeyi...
Artık paralı olacak poşetlerin gelirinde aslan pay hazinenin
Marketlerde 25 kuruştan satılacak olan naylon poşetlerin 15 kuruşu Hazine’ye gidecek.
Almanya'da Polis içindeki Nazi çetesi Türk avukatın girişimiyle çökertildi
Almanya’da Nazi yanlısı polislerin mesajlaşma uygulaması üzerinden birbirlerine Hitler’in fotoğrafları...
Trump'un yalanladığı iade ve sınırdışı iddiasıyla ilgili Çavuşoğlu'ndan yeni açıklama
Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beşar Esad'la çalışmayı değerlendirebileceklerini söyledi....
Tweet
Trabzonsporlular GS Store'a saldırdı
Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'den skandal sözler
İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı
Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!
Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi
Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı
Soyguncular işi abarttılar
Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı
Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez
Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Almanya'da Polis içindeki Nazi çetesi Türk avukatın girişimiyle çökertildi
Dünyanın en az arızalanan ve güvenilir otomobilleri belirlendi
Washington Post: Türkiye ile ABD arasındaki durum gergin
'Maraza çıkartmamaya çalışıyorum, Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız...'
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
21:09:17