Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da aşırı sıcaklardan 80 kişi öldü /25 Temmuz 2018 23:59

Japonya'da aşırı sıcaklardan 80 kişi öldü

Japonya'da 9-22 Temmuz tarihlerinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Yangın ve Afet Yönetimi Ajansından yapılan açıklamada, ülke tarihinin en sıcak günlerinin yaşandığı ve 13 günde hayatını kaybedenlerin sayısının 80'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede, 30 binden fazla kişi aşırı sıcaklara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi altına alındı.

Japonya Meteoroloji Dairesi, dün başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Kugayama kentinde hava sıcaklığının 41,1 derece olarak ölçüldüğünü duyurmuş, ülkede "doğal afet" ilan etmişti.

Japonya'da ay başında aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde de 222 kişi hayatını kaybetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Japonya'da aşırı sıcaklardan 80 kişi öldü Sonraki Haber >>

Başkalarında kusur arayan insan...

Başkalarında kusur arayan insan...

İşte drone görüntülerinden Felaketin boyutu

İşte drone görüntülerinden Felaketin boyutu

İsveçli genç THY uçağını durdurdu, Afgan yolcunun sınır dışı edilmesini önledi

İsveçli genç THY uçağını durdurdu, Afgan yolcunun sınır dışı edilmesini önledi

'Kanlı Meriç' türküsü

'Kanlı Meriç' türküsü

Meriç'te hayatını kaybeden bebek meclis gündeminde

Meriç'te hayatını kaybeden bebek meclis gündeminde

Yanlış yerde durduğunu geç fark etti

Yanlış yerde durduğunu geç fark etti

Özil'in bırakmasına sokaktaki Almanlar ne diyor?

Özil'in bırakmasına sokaktaki Almanlar ne diyor?

İşte gerçek keramet

İşte gerçek keramet

İşte binanın çökme anı

İşte binanın çökme anı

Hizmet Gönüllülerin başına gelenlerin sebebi nedir?

Hizmet Gönüllülerin başına gelenlerin sebebi nedir?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:24:48