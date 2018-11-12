Samanyolu Haber /Gündem / Japonya'da ABD savaş uçağı düştü /12 Kasım 2018 09:20

Japonya'da ABD savaş uçağı düştü

Japonya medyası, ülkenin Okinawa kenti yakınlarında bir ABD savaş uçağının düştüğünü duyurdu.

SHABER3.COM



ABD USS Ronald Reagan uçak gemisinden havalanan F/A-18 tipi savaş uçağının Japonya'nın Okinawa kenti kıyısı yakınlarında düştüğü bildirildi. Uçaktaki iki pilotun da sağ olduğu aktarıldı.
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