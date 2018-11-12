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Japonya'da ABD savaş uçağı düştü
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Japonya'da ABD savaş uçağı düştü
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12 Kasım 2018 09:20
Japonya'da ABD savaş uçağı düştü
Japonya medyası, ülkenin Okinawa kenti yakınlarında bir ABD savaş uçağının düştüğünü duyurdu.
SHABER3.COM
ABD USS Ronald Reagan uçak gemisinden havalanan F/A-18 tipi savaş uçağının Japonya'nın Okinawa kenti kıyısı yakınlarında düştüğü bildirildi. Uçaktaki iki pilotun da sağ olduğu aktarıldı.
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