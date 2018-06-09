Samanyolu Haber /Gündem / Japonya'da 60 bin sürücünün ehliyetine bunamadan iptal /09 Haziran 2018 02:08

Japonya'da 60 bin sürücünün ehliyetine bunamadan iptal

Japonya'da yaklaşık 60 bin kişinin ehliyeti bunama nedeniyle iptal edildi.

SHABER3.COM

Ulusal Polis Ajansından yapılan açıklamada, bu yıl ehliyet yenilemeye gelen yaklaşık 2 milyon 106 bin sürücünün, bunama belirtileri görülmesi dolayısıyla hastaneye yönlendirildiği kaydedildi.
Sağlık testleri sonrası, bunama tespit edilen yaklaşık 60 bin kişinin ehliyetinin iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, bunama belirtisi görülen sürücülerin 75 yaş üstü olduğu vurgulandı.

Japonya'da, bunama belirtileri görülen sürücülerin ehliyetinin yenilenmesi için doktordan sağlam rapor alınmasını öngören kanun çıkartılmıştı.

Yasanın çıkarılmasına, ülkede meydana gelen trafik kazalarının büyük bölümünün yaşlı sürücülerin hatalarından kaynaklanması nedeniyle gerek görülmüştü.

Geçen ay 90 yaşındaki bir kadın, kırmızı ışıkta durmayarak 4 yayaya çarpmıştı. Yayalardan biri hayatını kaybetmiş, yaşlı sürücü kadın tutuklanmıştı.
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