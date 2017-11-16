Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da 20 saniye erken kalkan tren için özür /16 Kasım 2017 17:15

Japonya'da 20 saniye erken kalkan tren için özür

Japonya'da bir demiryolu şirketi, trenlerinden birinin 20 saniye erken kalkması nedeniyle yolculardan özür diledi.

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Strait Times'ın haberine göre, şirketten yapılan yazılı açıklamada, 14 Kasım'da Tokyo ile Tsukuba arasında seyahat eden Tsukuba Express hattının, Minami Nagareyama istasyonundan planlandığı gibi yerel saatle 09.44 yerine 20 saniye önce hareket ettiği hatırlatıldı.

Hatanın, personelin tarifeyi kontrol etmemesi üzerine gerçekleştiği belirtilen açıklamada, erken hareketin neden olduğu zorluklar için özür dilendi.

Açıklamada, hiçbir yolcudan konuyla ilgili şikayet gelmediği aktarıldı.

Dünyanın en güvenilir ve yoğun demiryolu hatlarına sahip olan Japonya'da bir trenin tarifesi dışında hareket etmesi çok nadir meydana geliyor.

Tokyo metro hatlarında çalışan yüzlerce treni kullanan Japonlar, trenlerin dakikliği sayesinde istikametlerine belirlenen dakikada ulaşıyor ve gideceği istikametteki aktarma hattına da saatinde yetişerek diğer trene binebiliyor.
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