Japonya'da 20 saniye erken kalkan tren için özür





Strait Times'ın haberine göre, şirketten yapılan yazılı açıklamada, 14 Kasım'da Tokyo ile Tsukuba arasında seyahat eden Tsukuba Express hattının, Minami Nagareyama istasyonundan planlandığı gibi yerel saatle 09.44 yerine 20 saniye önce hareket ettiği hatırlatıldı.





Hatanın, personelin tarifeyi kontrol etmemesi üzerine gerçekleştiği belirtilen açıklamada, erken hareketin neden olduğu zorluklar için özür dilendi.





Açıklamada, hiçbir yolcudan konuyla ilgili şikayet gelmediği aktarıldı.



