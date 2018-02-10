Japonya, kripto paradan vergi almaya başlıyor









Buna göre ‘diğer gelirler’ başlığı altında geçen sene kanunlaşan tasarıya dahil edilecek kripto para kazançları 16 Şubat ve 15 Mart tarihleri arasında doldurulacak beyannamelerde belirtilecek. Dünyada Bitcoin ticaretinin yüzde 40’ının Japon yeni üzerinden yapılıyor olmasının vergi kararında etkili olduğu kaydediliyor.





ORAN YÜZDE 15-YÜZDE 55 ARASINDA DEĞİŞECEK





Hisse senedi ve döviz piyasalarındaki yüzde 20 vergiye mukabil kripto para gelirlerinin vergi dilimleri yüzde 15 ila 55 arasında değişecek. Yüzde 55’lik dilim yılda 40 milyon yen (365 bin dolar) üzerinde kazanç elde edenler için geçerli olacak.





Vergi düzenlemesinden haberdar olan bazı kripto para yatırımcısı zenginlerin sermaye kazancından vergi almayan Singapur gibi ülkelere gittiği belirtiliyor.