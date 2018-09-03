Japonya İran'dan ham petrol ithalatını askıya alacak iddiası

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik başlattığı yaptırımlar sonrasında Japonya'nın en büyük petrol toptancılarının İran'dan gerçekleştirdikleri ham petrol ithalatını askıya almaya hazırlandıkları kaydedildi.







Başkan Trump'ın, İran'la ticaret yapanların ABD ile ticaret yapamayacağını duyurmasının ardından ABD ile ilişkilerinin zarar görmesini istemeyen ülkeler ardı ardına İran'la olan ticaretlerini dondurma kararı alıyor. İthalatının yüzde 5,3'ünü İran'dan sağlayan Japonya, bu ülkeyle sürdürdüğü petrol ticaretinin kesintiye uğramaması için ABD'li yetkililerden beklediği desteği alamadı. Bunun üzerine başka petrol ihracatçısı ülkelere yönelen Tokyo yönetiminin yeni pazar arayışlarını hızlandırdığı öğrenildi.





ABD Başkanı Trump 8 Mayıs'ta İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından bu ülkeye yönelik iki aşamalı yaptırımların uygulanacağını açıklamıştı. İran'ın petrol endüstrisini ve bankacılık sektörünü hedef alan ikinci yaptırım aşaması 5 Kasım'da başlayacak.





Petrol, gaz, finans ve ulaşım gibi sektörler üzerinde somut etkisi görülmeye başlayan yaptırımlar sonrası Fransız şirketi TOTAL'de İran'dan resmen çıktığını açıklamıştı.