Samanyolu Haber /Teknoloji / Japonya, Huawei'yi yasaklamaya hazırlanıyor /07 Aralık 2018 16:45

Japonya, Huawei'yi yasaklamaya hazırlanıyor

Çinli Huawei'nin başı ABD'nin ardından Japonya ile de dertte. Japonya'nın güvenlik endişeleriyle Çinli Huawei ve ZTE'ye yasak getirilmek üzere...

SHABER3.COM

Japonya Hükümeti, istihbarat sızıntılarını önlemek ve siber güvenliği artırmak için, kamunun Çinli telekom ekipmanı üreticileri Huawei ve ZTE'nin ürünlerinin alımını yasaklamaya hazırlanıyor.

Çinli telekom şirketlerinin devlet ile bağlantıları ABD ve ABD'ye yakın ülkeler tarafından mercek altına alındı. ABD, Huawei ve ZTE'nin telekom ekipmanlarının Pekin tarafından casusluk için kullanılacağından şüpheleniyor.

Japonya'nın bu adımından önce de, Avustralya ve Yeni Zelanda yeni 5G şebekelerde Huawei ekipmanın kullanılmasını yasaklama kararı almışlardı.



Huawei, daha önce Çin devletinin üzerinde nüfuz sahibi olmadığını ısrarla söylemişti.

PAZARTESİ GÜNÜ DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Japonya'nın Yomiuri gazetesinde yer alan haberde, hükümetin kamu satın alma yönetmeliğini değiştirmesinin beklendiği, değişikliğin pazartesiden itibaren yapılabileceği ifade edildi.

Konu hakkında doğrudan bilgi sahibi bir kaynak da hükümetin yönetmelik değişikliğinde Huawei veya ZTE'nin adını geçirmeyeceğini ancak bu şirketlerin tabi olduğu kuralları sıkılaştıran önlemleri yürürlüğe koyacağını söyledi.

Diğer bir kaynak, "Hükümet güvenlik endişesi olan alanlarda satın alma yapmayacak, ancak özel şirketlerin alımlarını sınırlamak zor" dedi.

Japon hükümeti baş sözcüsü Yoshihide Suga konu hakkındaki sorulara cevap vermedi, ancak ülkesinin ABD ile siber güvenlik dahil birçok konuda temasta olduğunu belirtti. Suga, "Siber güvenlik Japonya için önemli bir sorun olmaya başladı... Birçok perspektiften ele alarak, katı önlemler getireceğiz" dedi.

ÇİN: HABERLER KONSNDA ENDİŞELİYİZ

ZTE ve Huawei konu hakkındaki soruları yanıtlamadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang ise yayımlanan haberler hakkında ülkesinin "ciddi endişe" taşıdığını ifade ederek iki şirketin Japonya'da yasalar çerçevesinde faaliyet gösterdiğini belirtti.



Huawei, Japon özel telekom şirketlerinden NTT Docomo ve KDDI Corp'a şebeke ekipmanı sağlıyor. Ayrıca Softbank Group ile Huawei arasında 5G şebeke denemeleri yapılması için anlaşma bulunuyor.

Huawei CFO'su Kanada'da tutuklanmıştı

G20 Zirvesi'nde ABD ve Çin'in gümrük tarifeleri konusunda 90 günlük ateşkes ilan etmesi ile azalan ticaret savaşı endişeleri, Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou'nun Kanada'da tutuklanmasının ardından tekrar yükselmişti. Vancou'nun 1 Aralık'ta tutuklandığı belirtilirken söz konusu haber basına dün yansımıştı. 

KANADA'DAN HUAWEI TUTUKLAMASINA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Vancou, Washington'un İran yaptırımlarını delmekle suçlanırken, ABD Adalet Bakanlığı, Çinli Huawei'ye, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle nisan ayında soruşturma açmıştı
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