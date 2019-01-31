Samanyolu Haber /Gündem / Japonya, çok konuşulan yabancı işçi alım listesine Türkiye'yi koymadı /31 Ocak 2019 17:54

Japonya, çok konuşulan yabancı işçi alım listesine Türkiye'yi koymadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Japonya'da, nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır" dedi.

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Aksoy, Japonya'da yabancı kişilerin oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer almasına ilişkin soruya cevap verdi.

Sözcü Aksoy, "Japonya'da, nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır" ifadelerini kullandı.

Bu durumun iki ülke arasındaki köklü ve dostane ilişkiler ile stratejik ortaklık anlayışı ruhunu yansıtmadığını vurgulayan Aksoy, kararın en kısa sürede gözden geçirilerek, düzeltileceğine inandıklarını belirtti.

Aksoy, "Bu konuda Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığı'mıza çağırılarak, duyduğumuz rahatsızlık kendisine iletilmiştir" 

Japonya bu yıl yapacağı yeni düzenlemeyle on binlerce yabancı işçi alacağını duyurmuştu. Japonya'nın bu kararı göç politikasında köklü değişim olarak niteleniyordu.
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