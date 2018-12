Japonya, 2. Dünya Savaşı sonrası ilk kez uçak gemisi alacak

Japon medyasına göre Abe hükümeti gelecek ay açıklayacağı yeni savunma politikası kapsamında halihazırdaki Izumo sınıfı iki helikopter gemisinin seviyesini yükseltecek.

248 metre uzunluğunda, 14'er helikopter taşıyabilen iki destroyer, savaş uçaklarının taşınıp kalkış yapabileceği hale getirilecek.





Böylece uçak gemisi niteliğine bürünecekler.





Bu da 2. Dünya Savaşı'nda uçak gemileri ABD tarafından batırılmış olan Japonya'nın o dönemden beri ilk kez uçak gemisi edinmesi anlamına gelecek.





F-35B FİLOSU BÜYÜYECEK





Japonya F-35B hayalet savaş uçağı filosunu da genişletecek. Zaten ABD'den 42 F-35 almış bulunan Japonya, üstüne 100 tane daha sipariş edecek. Bunun için ABD'ye 8.8 milyar dolarlık ödeme daha yapacak





ÜÇÜNCÜ UÇAK GEMİSİ PLANI





Mainichi gazetesine konuşan Japon kaynaklara göre, Izumo sınıfı destroyerlerden dönüştürülecek iki uçak gemisine üçüncü bir uçak gemisinin eklenmesi planlanıyor. Böylece ikisi bakım ya da onarımdan geçirilirken en az biri sürekli operasyonel olacak.





'ÇİN YÜZÜNDEN'





Önceki Japon hükümetleri uçak gemisi edinmeyi reddederken bunların becerilerinin savunma değil, saldırı amaçlı olarak görülebileceği, bunun da 1945 sonrasının pasifist anayasasının ihlali anlamına gelebileceğini belirtmişti.





Sıkı Amerikan müttefiği Abe hükümeti ise Çin'in denizlerdeki askeri üstünlüğü kaçınılmaz hale gelirken uçak gemisi edinmenin vazgeçilmez hale geldiğini savunuyor.