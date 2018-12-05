Samanyolu Haber /Ekonomi / Japonlardan Şok... Türkiye'deki nükleer santral proje ortaklığından çekiliyorlar /05 Aralık 2018 04:05

Japonlardan Şok... Türkiye'deki nükleer santral proje ortaklığından çekiliyorlar

Japonların Türkiye'de nükleer enerji santrali kurma projesinden vazgeçmeye hazırlandığı belirtildi..

SHABER3.COM

Japonya'nın daha yüksek standartlarda güvenlik önlemleri mecburiyeti ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle maliyeti artan Sinop nükleer santral projesinden vazgeçmeyi değerlendirdiği belirtildi.

Japon Nikkei gazetesi, Japonya'nın Türkiye'de nükleer enerji santrali kurma projesinden vazgeçmeye hazırlandığını yazdı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Japonya'nın liderliğinde kamu ve özel kurumların oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üstlenilen projenin maliyetinin ilk tahminlerin iki katına çıkarak yaklaşık 5 trilyon yene (44 milyar dolar) yükseldiği bildirildi. 

Bu durum, projenin birincil müteahhidi olan Mitsubishi Heavy Industries ve diğer ortaklarının projeyi sürdürmesini güçleştiriyor.

Nikkei, maliyet artışının temel nedenlerinin 2011 yılında Japonya'daki Fukushima Daichi nükleer santralinde meydana gelen nükleer kazanın ardından daha yüksek standartlarda güvenlik önlemleri mecburiyeti ve Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı olduğunu yazdı.

Japon-Fransız konsorsiyumu Türkiye'nin ikinci nükleer santralini Sinop'a yapmak için anlaşmıştı. Proje, Japonya'nın altyapı ihracı alanında model gördüğü bir girişim olarak görülüyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Japonlardan Şok... Türkiye'deki nükleer santral proje... Sonraki Haber >>

Terapi merkezine uçak düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Askeriyede skandal görüntüler:

Askeriyede skandal görüntüler:

Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

Gerçek Zenginlik

Gerçek Zenginlik

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:34:51