Samanyolu Haber /Ekonomi / Japonlardan ABD'ye dev yatırım... /05 Ağustos 2017 00:14

Japonlardan ABD'ye dev yatırım...

ABD Başkanı Donald Trump, Japon otomobil üreticisi Toyota ve Mazda'nın ülkesinde 1,6 milyar dolarlık montaj fabrikası kuracaklarını bildirdi.

Japonlardan ABD'ye dev yatırım...

Trump, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Toyota ve Mazda'nın ABD'de ortak fabrika açmaya karar verdiklerini duyurdu. 

"Toyota ve Mazda, ABD'de 1,6 milyar dolarlık yeni fabrika kuracak ve Amerikalılar için 4 bin kişilik istihdam yaratacak. Amerikan sanayisi için muazzam bir yatırım." ifadelerini kullanan Trump, aynı zamanda Tayvan teknoloji şirketi Foxconn’un 10 milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacağını hatırlattı. 

Trump, teknoloji devi Apple’ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn'un Wisconsin eyaletinde fabrika kurmayı planladığını geçen hafta Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikle duyurmuştu. 

2021'DE FAALİYETE GEÇMESİ PLANLANIYOR

Konuyla ilgili Toyota ve Mazda tarafından yapılan ortak açıklamada da yılda 300 bin araç üretme kapasitesine sahip olacak montaj tesisiyle 4 bin kişiye istihdam sağlanacağı ifade edildi. 

Yeni montaj fabrikasında Mazda'nın ABD pazarı için yeni Crossover araçları ile Toyota'nın Corolla modelinin üretileceği kaydedilen açıklamada, tesisin 2021'de faaliyete geçmesinin planlandığı belirtildi. 

Açıklamada, fabrikanın yerine dair bilgi verilmedi. 
<< Önceki Haber Japonlardan ABD'ye dev yatırım... Sonraki Haber >>

Siyasal İslam neden iflas etti?

Siyasal İslam neden iflas etti?

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan: Beğenin beğenmeyin biz yeni bir devlet kuruyoruz

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan: Beğenin beğenmeyin biz yeni bir devlet kuruyoruz

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı

Kendi raporları savcıyı yalanladı...

Kendi raporları savcıyı yalanladı...

OHAL KHK'ları Anayasaya aykırı...

OHAL KHK'ları Anayasaya aykırı...

Ankara'daki kaçırma vakaları soruşturulsun

Ankara'daki kaçırma vakaları soruşturulsun

Sonar Başkanı: Akşener seçime girerse yüzde 20 alır

Sonar Başkanı: Akşener seçime girerse yüzde 20 alır
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:06:50