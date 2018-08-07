Samanyolu Haber /Gündem / Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR: 'Türkiye ödeme krizine girebilir' /07 Ağustos 2018 14:32

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR: 'Türkiye ödeme krizine girebilir'

Türkiye’nin ABD ile girdiği kriz sonrası döviz kuru rayından çıkarken Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR'den de bir uyarı geldi.

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Bloomberg’in aktardığına göre kuruluşun başkanı Orhan Ökmen, Türkiye ekonomisinin seçim öncesinden bu yana çok boyutlu bir çalkantının içerisine girdiğini belirtiyor. Ökmen Türkiye uluslararası hukuktan uzaklaştığı algısı bitmezse piyasalardan çıkış ve TL üzerindeki baskının süreceğinin altını çiziyor.

Türkiye’nin, olası bir sosyo ekonomik bir krizden kaçınmak için bir an evvel ABD ve AB ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “AB ve ABD karşıtlığına ilişkin iç ve dış politikalarda yer alan hususları yeniden analiz etmesi, yatırımcı güvenini yeniden kazanması ve Merkez bankası’nın ve kabine üyelerinin bağımsızlık güçlerinin kurumsal olarak garanti altına alınması gerekmektedir” deniyor ve ekleniyor:

"ABD tarafından Türkiye’ye karşı şimdilik sembolik olarak uygulanan yaptırımların devam etmesi ve daha da genişletilmesi, Türkiye ekonomisinin ödeme krizine ve durgunluğa girme olasılığını yükseltmektedir.”

Kamu finansmanının sürdürülebilir olduğunu hala düşündüklerini belirten kuruluş, “Ancak, bankacılığın finansal sağlamlığı istikrarını korumakla ve finasal kırılganlığa dayanma gücü hala yüksek olmakla beraber ABD yaptırımlarının sebep olacağı fonlara erişim engeli önemli bir tehdit olacaktır” notunu düşüyor. 

JCR’ye göre ABD tarafından Türkiye’ye karşı şimdilik sembolik olarak uygulanan yaptırımların devam etmesi ve daha da genişletilmesi, Türkiye ekonomisinin ödeme krizine ve durgunluğa girme olasılığını yükseltmekte. Durum böyle devam ederse parasal aktarım mekanizmalarının işlevsizliğini ve ödemeler dengesi ile para krizini kaçınılmaz kılacak...

“Türkiye’nin temel fonlama ihtiyacının tamamını, batı piyasalarının dışında kalan ülkelerden sağlama olasılığı bulunmamaktadır” denen açıklamada, “Ayrıca yerel işletmelerin dış borçlarını yeniden finanse etmelerine yardımcı olma konusunda Merkez Bankası’nın kabiliyeti sınırlı ve batı dışında kalan ülkelerden yeterli düzyede kredi-fonlama sağlanma olasılığı ise düşüktür” ifadesine yer veriliyor.
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