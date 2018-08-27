Samanyolu Haber /Ekonomi / Japon firması liradaki kayıp sebebiyle Türkiye'ye yatırımı erteledi /27 Ağustos 2018 13:35

Japon firması liradaki kayıp sebebiyle Türkiye'ye yatırımı erteledi

Japon mürekkep üreticisi Toyo Ink Holding'in, Türkiye'de açacağı mürekkep fabrikasının bu yıl sonunda başlaması planlanan inşaatının Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle ertelediği açıklandı.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre kararın değer kaybeden Türk lirası ile birlikte Türkiye dışından mal tedariğinin maliyetinin artması nedeniyle alındığı belirtildi.

Fabrikada yazıcılarda kullanılan mürekkep yapımına yönelik reçine ürünleri üretilmesi planlanıyor.

Fabrikanın bu yıl sonuna doğru başlaması planlanan inşaatı 6 ay ila 1 yıl ertelendi.

Japon basınına göre şirket Türkiye'de bir sanayi bölgesinde kuracağı fabrika için 62 bin metrekarelik bir alan satın aldı.Fabrikanın hangi şehirde kurulmasının planlandığı belirtilmedi.

Japon şirket, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'ya yayılma hedefi ile 2015'te Türkiye'de bir satış şirketi açmış ve Dyo Matbaa Mürekkeplerinin çoğunluk hissesini satın almıştı
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