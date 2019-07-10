Samanyolu Haber /Gündem / Jandarmaya operasyon: 28 muvazzaf askere gözaltı /10 Temmuz 2019 11:19

Jandarmaya operasyon: 28 muvazzaf askere gözaltı

Hakkında gözaltı kararı verilenlerin 14'ünün subay, 14'ünün de astsubay olduğu belirtildi.

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14'ü subay, 14'ü de astsubay olan 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. 

Jandarma Genel Komutanlığa'na bağlı bir yarbay, bir yüzbaşı, 12 üsteğmen ve 14 astsubay olmak üzere 28 muvazzaf asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. 

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