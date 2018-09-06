Jandarmanın en değerli arazisi imara açıldı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle onaylanan plan önceki gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. Alana cami ve 5 katlı konut yapılacak. Plana 4 Ekim'e kadar itiraz edilebilecek.





Hazal Ocak'ın Cumhuriyet'te yayımlanan haberine göre, TOKİ imzaladığı protokol ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndan devraldığı Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki Jandarma Dikimevi'nin bulunduğu yaklaşık 30 dönümlük askeri alana ilişkin imar planı değişikliği yapıldı. TOKİ tarafından hazırlanan büyük ve küçük ölçekli imar planı değişiklikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.







Buna göre alan artık konut, cami, park ve yol olarak belirlendi. Konutlar en fazla 5 katlı olacak. Şu an alanda 12 yapı bulunuyor.





İmar planı açıklama raporunda ise alanın çevresinde ticaret kullanımının yoğun olduğu ancak alanın konut kullanımına daha uygun olduğu belirtildi.





'YENİ YOLLARA İHTİYAÇ VAR'





Bölgede araç trafiğinin azaltılması için yolların genişletilmesi gerektiği belirtilen raporda, erişebilirliğinin sağlanması için de yeni yollara ihtiyaç duyulduğu anlatıldı. Raporda camiye ilişkin ise "Erişebilirlik sınırları içinde cami bulunmamakta. Bu nedenle planlama alanının içerisinde cami alanı planlaması bu eksikliği giderecektir. Hem planlama alanına hem de bölgeye hizmet edecektir" denildi.







Raporda konut alanında 850 kişinin yaşayacağı öngörülüyor. Alanın yüzde 56.89'u konut alanı, yüzde 34.93'ü de yeşil alan olarak planlanmış.





Bakanlıkta önceki gün askıya çıkan yeni imar planları özetle "Kurum ve kuruluş görüşleri uyarınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin incelenerek 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 97. maddesi uyarınca 03.09.2018 tarihinde re'sen onaylandığı bildirilmiştir" şeklinde duyuruldu.