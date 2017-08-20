Samanyolu Haber /Gündem / Jandarma'nın başına o isim geldi /20 Ağustos 2017 00:42

Jandarma'nın başına o isim geldi

Orgeneral Yaşar Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanı olmasıyla boşalan Jandarma Genel Komutanlığı görevine, Korgeneral Arif Çetin atandı. Bu atama üzerine Çetin’den daha kıdemli olan Jandarma Genel Komutan vekili Korgeneral Ata Kalkan’ın görevinden ayrılıp, emekliliğini istediği öğrenildi. Kalkan için veda töreni de düzenlendi. Donanma Komutanlığı'na da Koramiral Ercüment Tatlıoğlu atandı.

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Ankara’da önemli atama ve istifa! Çetin, JGK oldu…

15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı karargah binasında yaşanan kalkışmayı bastıran ve operasyonu yöneten Arif Çetin, geçen yılki YAŞ toplantısı ile Korgeneral rütbesine terfi etmiş ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atanmıştı. Çetin'in 31 Temmuz 2016'da atandığı bu görevi yaklaşık bir yıl sürdü ve bu kez Jandarma Genel Komutanı oldu. Çetin görevine 30 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak.



Çetin'in bu göreve atanması kendisinden daha kıdemli olan ve Jandarma Genel Komutan vekilliği görevini sürdüren Korgeneral Ata Kalkan'ın görevinden ayrılıp, emekliliğini istemesine yol açtı. Kalkan için bugün öğleden sonra Jandarma Genel Komutanlığı bahçesinde bir veda töreni de düzenlendiği öğrenildi.

1959 doğumlu olan Ata Kalkan, 2005'de Tuğgeneral, 2010'da Tümgeneral, 2015'de Korgeneral olmuş ve Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine atanmıştı.

DONANMA KOMUTANLIĞI’NA DA ATAMA

Donanma Komutanlığı’na Koramiral Ercüment Tatlıoğlu atandı. 

DENİZ KUVVETLERİNDE DİĞER ATAMALAR!

Kuz Dz Sh. Komutanı Tümamiral İskender Yıldırım
Gn.Dz.Sh. Komutanı Tümamiral Aydın Şirin
Dz.Eğt. Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız
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