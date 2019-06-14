Jandarma'da tuhaf olay

İstanbul Çekmeköy'de Jandarma karakolunda görev yapan uzman çavuş, iki kadın arkadaşına üniforma giydirip devriyeye çıkardı.





Skandal, uzman çavuşun mahallelinin karakol komutanını arayarak, "Ataması yapılan 2 kadın astsubayımıza hayırlı olsun." demesiyle gerçek ortaya çıktı.





Komutan 2 astsubay haberini araştırınca, uzman çavuşun iki kadını resmî araca alarak karakola götürdüğü, burada üniforma giydirdiğini öğrendi.





HAKKINDA DAVA AÇILDI





Uzman çavuşla birlikte iki kadın devriyeye çıktı; kontrol yaptı. 2 yıla kadar hapsi istenen uzman çavuş, duygusal boşlukta olduğunu söyleyerek kendini savundu.







Skandalın ortaya çıkmasıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı. Görevli personellerin ifadesi alındı, savcılık uzman çavuş hakkında dava açtı.





UZMAN ÇAVUŞ: ÜÇ KADINLA DEVRİYE SIRASINDA TANIŞTIM





Habertürk'ün haberine göre uzman çavuş, kadınlara nasıl jandarma kıyafeti giydirdiğini yazılı ifadesinde anlattı.





"Olay günü yanımda olan kadınlarla üç gün önce devriye sırasında tanıştım. Kadınlardan biri televizyoncu olduğunu söyledi. 'İhtiyaç olur' diye telefon numarasını verdi." diyen uzman çavuş, aynı gece devriyeye çıktığını aktardı.





Uzman çavuş şöyle devam etti: "Gece saat 01:00 sıralarında fotoğraf çekerek durumumu paylaştım. Bunun üzerine durumu gören kadın arkadaşım beni aradı ve 'devriyeye çıkmak istiyorum, beni alabilir misin?' dedi. Ben de duygusal boşlukta olduğumdan dolayı bir anlık gafletle kabul ettim. Sonra karakolda kıyafet giydirdikten sonra diğer arkadaşını da alıp devriyeye çıktık."





SAVCI İKİ YILA KADAR HAPİS TALEP ETTİ





Şüpheli uzman çavuşa dava açıldı. İddianamede kadınların isteği doğrultusunda hareket ederek resmi kıyafet giydirdiği, bunu da duygusal ve şahsi yakınlık nedeniyle yaptığı anlatıldı.





Uzman çavuş hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan iki yıla kadar hapis cezası talep edildi