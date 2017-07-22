Samanyolu Haber /Gündem / Jandarma'da terfileri İçişleri Bakanlığı belirledi /22 Temmuz 2017 09:18

Jandarma'da terfileri İçişleri Bakanlığı belirledi

Jandarma Genel Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasının ardından bakanlık ilk kez jandarma generalleri ve subayları için terfi ve tayin kararnamesi hazırladı. Resmi Gazate'de yayımlanan kararnameyle 3 general bir üst rütbeye terfi etti. 14 albay tuğgeneralliğe terfi ederken 59 il jandarma komutanlığına yeni atama yapıldı.

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Jandarma terfi kararnamesi açıklandı

Kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından sonra bu gece Resmi gazete’de yayınlandı.

Jandarma subaylarının terfileri daha önce diğer askeri birliklerde olduğu gibi Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura’da karara bağlanıyordu. 27 Temmuz 2016’da yayımlanan kararnameyle Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı’na bağlanmış, jandarma generallerinin tayin ve terfilerinin de üçlü kararname ile yapılması düzenlenmişti.

14 ALBAY TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİ

Kararnameyle 3 general bir üst rütbeye terfi etti. 14 albay tuğgeneralliğe terfi ederken 59 il jandarma komutanlığına yeni atama yapıldı.

İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI ANLARA’YA ATANDI

İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu Ankara’da üst bir göreve atandı. İstihbarat Başkanlığı’nda görevli Albay Nuh Köroğlu da Tuğgeneralliğe terfi ederek İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı oldu.

Kararnameyle 2 general de emekliliğe sevk edildi. Korgeneral İbrahim Yaşar ve Tümgeneral Ali Özkara emekli edildi.

GENERAL TERFİ LİSTESİ

Ali Çardakçı Korgeneralliğe, Fuat Güney ve Halis Zafer Koç Tümgeneralliğe, Vedat Çolak, Nuh Köroğlu, Yusuf Kenan Topçu, Aykut Tanrıverdi, Tuncay Aras, Recep Yalçınkaya, Cengiz Yıldız, Ali Doğan, Yavzu ÖZfidan, Ali İhsan Ersoy, Abdullah Koçum, Coşkun Sel, Hasan Koçyiğit, Erhan Can Tuğgeneralliğe terfi ettiler.

Kararnamede şunlar kaydedildi:

“1 – Jandarma Genel Komutanlığı Korgeneral İbrahim Yaşar’ın ve Tümgeneral Ali Özkara’nın 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 926 sayılıTürk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 49/(f) maddesine göre, 24.07.2017 tarihinden itibaren emekliliğe sevkleri uygun görülmüştür.

2- Bu kararı İçişleri Bakanlığı yürütür. ”
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